Панов: Панин, безусловно, пригодится «Нижнему Новгороду»

Председатель правления «Нижнего Новгорода» Сергей Панов не стал отрицать переговоры с форвардом Вадимом Паниным.



«Панин хорошо знаком всем сотрудникам «Нижнего Новгорода», начиная с руководства и заканчивая тренерским штабом. Такой игрок, безусловно, пригодится нашей команде. Однако я пока не готов комментировать его переход как уже завершённое дело», – приводят слова Панова «Известия».



Панин выступал за «Нижний Новгород» с 2011 по 2014 год. Последние три сезона 33-летний баскетболист провёл в составе УНИКСа.

Вадим Панин вернётся в «Нижний Новгород»