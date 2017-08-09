Базаревич: ФИБА сократит подготовку сборных до четырёх недель

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич сообщил, что ФИБА в ближайшее время объявит о решении сократить подготовку сборных к крупным турнирам.



«Со следующего года ФИБА объявит о сокращении тренировочных сборов для сборных до четырёх недель. В своё время мы готовились к турнирам по три месяца. Нам это не нравилось, но зато мы могли до автоматизма наладить взаимодействие. В целом тренировать сборную – специфическая история. В клубе ты можешь попробовать много различных вариантов в течение года. В сборной же у тебя есть очень короткий промежуток времени, чтобы встроить всех вызванных игроков в свою систему», – приводят слова Базаревича «Известия».

«Хорошо наконец проиграть». Стоит ли переживать из-за поражения сборной Сборная впервые оступилась под руководством Сергея Базаревича. До Евробаскета меньше месяца. Что произошло и стоит ли паниковать?