«Чикаго» выкупит контракт Уэйда в ближайшие месяцы

«Чикаго Буллз» и атакующий защитник Дуэйн Уэйд в ближайшие месяцы договорятся о выкупе контракта, сообщает ESPN. Клуб входит в стадию перестройки и намерен избавиться от высокооплачиваемого игрока.

Уэйд имел опцию игрока на сезон-2017/18 и продлил контракт до того, как «Чикаго» обменял Джимми Батлера и расстался с Рэджоном Рондо. По соглашению Уэйд заработает за грядущий сезон $ 23,8 млн. Ожидается, что расставшись с Батлером и Рондо, «Чикаго» сильно потеряет в позициях и удерживать ветерана клубу ни к чему.