Д. Расселл: новость об обмене в «Бруклин» застала меня врасплох

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл поделился впечатлениями от обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Это бизнес. Я смотрю на произошедшее именно с такой точки зрения. В НБА случается всякое. Можно быть с чем-то несогласным. Но как бы ты ни относился к событиям, в конце концов понимаешь, что такое бизнес.

Я рад переходу в «Бруклин». Это новая возможность проявить себя. Хотя известие о сделке застало меня врасплох. Когда читаешь об обменах других игроков, не думаешь, что это может произойти и с тобой самим. Для меня это новый опыт», – цитирует Расселла Nets Daily.