Адетокунбо не сыграет на Евробаскете

Форвард «Милуоки Бакс» и национальной сборной Греции по баскетболу Яннис Адетокунбо не сыграет на предстоящем чемпионате Европы. Об этом заявил сам игрок посредством своей страницы в «Инстаграме». Причина, которая помешает ему выступить на континентальном первенстве, — травма колена.

«Я хочу проинформировать всех о том, что я не смогу помочь сборной Греции на чемпионате Европы. Всё это время я заставлял себя работать, пытался обмануть себя и не чувствовать боли, надеялся, что буду готов к официальным играм. Моё желание повлияло на мои суждения, но тесты, которые я прошёл с персоналом „Милуоки“ в Китае, открыли мне правду. Я провалил тесты, и причиной тому стала боль, которую я почувствовал с первых секунд. Я должен работать и улучшать состояние моего колена.

Это наибольшее разочарование за всю мою карьеру. Хочу от всей души пожелать партнёрам по команде и тренерскому штабу всего самого наилучшего. Сборная Греции — любимая команда. И в будущем я с партнёрами докажу, что мы можем достигнуть самых высших целей и осчастливить всю Грецию.

Как бы то ни было, я призываю фанатов не придавать большого значения моему отсутствию и сконцентрироваться на тех игроках, которые примут участие в предстоящем турнире и которые будут сражаться за успех, которого нам не хватало много лет. История пишется теми, кто представляет её в настоящем, и я с большой грустью принимаю тот факт, что я не буду в их числе», — завершил Адетокунбо.

Евробаскет пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе турнира сборная Греции сыграет с командами Франции, Словении, Польши, Финляндии и Исландии.