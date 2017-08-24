Келли Олиник: слухи о конфликтах Айзеи Томаса с игроками «Бостона» нелепы

Центровой «Майами Хит» Келли Олиник, в минувшем сезоне выступавший за «Бостон Селтикс», категорически опроверг информацию о якобы напряжённых отношениях бывшего партнёра разыгрывающего Айзеи Томаса с игроками команды.



«Слухи о конфликтах Томаса с игроками «Бостона» просто нелепы. Он – настоящий человек», – написал Олиник в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Олиник и Томас играли вместе за «Селтикс» в течение двух с половиной лет. Оба баскетболиста покинули команду в нынешнее межсезонье.