Джеймс: сжигать майки Томаса и Хэйворда нелепо

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс раскритиковал фанатов, сжигающих майки Айзеи Томаса и Гордона Хэйворда из-за их переходов в другие клубы.

«Сжигать майки просто нелепо. Человека обменяли. Чего вы не понимаете? Он выходил и играл на следующий день после трагической смерти сестры.

И Гордон Хэйворд тоже отдал все свои долги. И решил делать то, что лучше для него и его семьи. Вкладывал работу, прибавлял, попал на Матч звёзд. Если бы эти парни не были хороши, фанаты первыми просили бы от них избавиться.

Когда мы решаем делать, что лучше для нас, то мы «трусы» и «предатели», а когда решает другая сторона, то это «бизнес». Человек должен делать то, что лучше для его семьи, профессии и счастья", — написал Джеймс в «Твиттере».