Брэд Стивенс: Айзея Томас добился в «Бостоне» невероятных успехов

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс отметил важную роль в достижениях команды разыгрывающего Айзеи Томаса, который был обменян в «Кливленд Кавальерс».



«За два с половиной года в «Бостоне» Томас добился невероятных успехов. Он был отличным партнёром по команде и влиял на атмосферу в коллективе. Решение о его обмене было крайне сложным. Но это часть работы профессионального тренера. Так много раз я задумывался о том, как хорошо быть наставником в колледже и точно знать, когда придут или уйдут твои игроки», – цитирует Стивенса ESPN.