Базаревич: при должном настрое сборная России может обыграть любую команду

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от подготовительных сборов команды перед Евробаскетом, а также дал понять, что в удачный день его подопечные способны обыграть даже фаворитов турнира.

«Результаты контрольных матчей оценивать не стоит, результаты будут на Евробаскете. Нам был нужен опыт ситуаций, когда что-то идёт не так, и мы его получили. На самом деле, в этом году как-то всё не совсем просто для нас складывается, но я должен видеть в этом плюсы. Мы увидели разные ситуации, назовём их нерадужными, и надеюсь, это нам поможет.

Не хочу загадывать и прогнозировать, потому что на самом деле мы в любой день можем при должном настрое обыграть любую команду и с таким же успехом можем получить отрицательный результат с любой командой", — цитирует Базаревича «Р-Спорт».