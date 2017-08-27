Участие защитника сборной Турции Диксона на Евробаскете всё ещё под вопросом

Разыгрывающий защитник «Фенербахче» и сборной Турции Бобби Диксон может пропустить предстоящий чемпионат Европы по баскетболу, сообщает Eurohoops. Игрок испытывает боли в бедре, степень повреждения ещё не определена, но она может оказаться достаточно серьёзной, чтобы защитник выпал из состава национальной сборной Турции.

«Мы определимся с окончательным составом на турнир, когда ситуация с Диксоном станет понятна», — сказал главный тренер сборной Турции Уфук Сарыджа.

Бобби Диксон играет за сборную Турции с 2015 года и успел сыграть за команду на Евробаскете-2015, а также в квалификационном турнире к Олимпийским играм в 2016 году.

Отметим, что Турция будет в числе стран, принимающих поединки континентального первенства. На групповой стадии команда сыграет с командами Сербии, России, Великобритании, Латвии и Бельгии.