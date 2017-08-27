Кириленко: Мозгов – доминирующая сила сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил игру центрового сборной России Тимофея Мозгова в преддверии стартующего 1 сентября Евробаскета. Его слова приводит «Р-Спорт».



«Мозгов очень серьёзно прибавил по сравнению с началом подготовки – и в кондициях, и в движении, и даже в своей роли в команде. Мне нравится, что Тимофей начал серьёзно обозначать свою позицию под кольцом, просить мяч и добиваться того, чтобы ему его давали. Игры показали, что он действительно доминирующая сила сборной России.



И если хотим, чтобы команда проходила как можно дальше, нужно задействовать Мозгова и быть уверенными, что он играет серьёзную роль. И, конечно, чтобы он сам это чувствовал», – сказал Кириленко.