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«Кливленд» потребует дополнительную компенсацию в сделке по обмену Ирвинга

27 августа 2017, воскресенье. 14:38 Баскетбол

Руководство «Кливленд Кавальерс» может потребовать у «Бостон Селтикс» дополнительной компенсации в сделке по обмену разыгрывающего команды из Огайо Кайри Ирвинга. Об этом сообщает ESPN.

Как стало известно ранее, проблемы возникли после обнаружения у перешедшего в результате обмена в «Кливленд» разыгрывающего Айзеи Томаса проблем со здоровьем.

Отмечается, что если сделку отменят, «Кливленд» ничего не потеряет, вернув Ирвинга. «Бостон» же окажется в более сложном положении, так как Томас и форвард Джей Краудер вряд ли захотят продолжать выступления за «Селтикс», обменявших их, несмотря на вклад в недавние успехи команды.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Айзея Томас - игрок Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
27 августа 2017, воскресенье
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