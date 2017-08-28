Базаревич: нужно было вернуть Мозгова в игровой ритм, из которого он выпал

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвёл итоги серии товарищеских матчей перед Евробаскетом-2017.



«По итогам контрольных матчей мне бы не хотелось отмечать кого-то персонально. Очевидно, что на Евробаскете результат будет зависеть от каждого члена команды, человек может сыграть всего пять минут, но его вклад будет значимым. Что касается Тимофея Мозгова, то в этих играх ему было важно почувствовать игровой ритм. Нам нужно было вернуть в ритм Мозгова и некоторых других игроков, которые из него выпали.

Кажется, состояние Алексея Шведа уже лучше. К сожалению, он пропустил три матча, а эти игры могли бы нам позволить лучше понять, как играть вместе. Но что делать, такая жизнь», – цитирует Базаревича «Р-Спорт».