Базаревич: в этом году у сборной проявился «синдром второго сезона»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о готовности команды к Евробаскету.



«Времени всегда хочется побольше. В какой-то мере на подготовку повлияли травмы – того же Шведа, когда он не поехал на турнир в Казань. Это вообще стало очень непростой вещью. В прошлом году мы фактически играли без него. Тогда для всех я был новым тренером в этом статусе. Но всё складывалось довольно бодро.



В этом же году в какой-то мере проявился «синдром второго сезона». У нас были определённые непростые моменты, которые даже не связаны с тем, что команда проигрывала. Но в этом, может быть, и «плюс». Не должно быть всё радужно и гладко. Однако ответы на все вопросы дадут только сами игры», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

«Получил технический, на меня напали фанаты». Сборная России прибыла на ЧЕ Национальная команда уже в Стамбуле, до старта Евробаскета — считаные часы. Всё самое интересное в преддверии турнира – в нашем репортаже.