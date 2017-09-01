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Кириленко: невыход из группы для сборной России будет провалом

1 сентября 2017, пятница. 14:05 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что дальнейшая работа Сергея Базаревича на посту главного тренера сборной России будет зависеть от игры команды на Евробаскете.

«Результат и игра могут быть разными, но есть определённые цели, которые я уже озвучивал. Выход в полуфинал для этой команды будет успехом. И я бы очень хотел, чтобы команда этой цели достигла, — игра за медали, неважно какие. Считаю, что нам по силам играть в полуфинале. Но это сложная задача, потому что на этом чемпионате Европы добавлена 1/8 финала. Четвертьфинал всегда был неприятной игрой, а теперь есть ещё один матч, который сразу может тебя остановить.

Потенциальный невыход из группы, конечно, для меня будет провалом. Но мне не хочется перед турниром произносить фразы, которые для тренера были бы дамокловым мечом. Для меня в первую важно, как команда играет. Можно проиграть всем, но по одному очку или в серьёзной борьбе, когда ты видишь, что есть характер, есть команда, и эта команда играет. Например, на Олимпиаде в Пекине мы везде проигрывали 2-4 очка, и было видно, что команда есть, команда играет, но где-то чуть-чуть не хватает. Мы тогда не вышли из группы, и я считал это провалом. Но через год, через два, пересматривая игры, я видел, что мы нормально играли, но не хватило какого-то минимума», – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

Кириленко: если надеяться только на Шведа, можно уже сейчас паковать вещи
Президент РФБ Андрей Кириленко — о первых сенсациях Евробаскета-2017, составе сборной России и о том, почему Алексей Швед нас не спасёт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Андрей Кириленко Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
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