Тренер сборной Турции: у России много сильных и опытных игроков

Сегодня, 1 сентября, в 21:00 по московскому времени первый матч на Евробаскете проведёт сборная России. Противостоять ей будет команда Турции. В преддверии поединка главный тренер турецкой сборной Уфук Сарыджа дал небольшой комментарий о ближайшем сопернике, отметив сильные стороны российской команды.

«Первая игра всегда сложная. Россия очень сильная команда, у них много сильных, опытных игроков. Они играют в атлетичный баскетбол. Сегодня мы хотим победить, но посмотрим. Что касается потери Диксона, то да, он не может играть из-за травмы, но сейчас нет необходимости говорить о нём.Нам нужно тяжело работать, чтобы выиграть сегодня. В матче с Россией у Турции не будет одного ключевого исполнителя, играть будет вся команда», — сказал Сарыджа в интервью, размещённом на официальном канале Российской федерации баскетбола в YouTube.