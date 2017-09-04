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Айзея Томас может пропустить до четырёх месяцев в случае операции

4 сентября 2017, понедельник. 14:14 Баскетбол

Хирург Дерек Очиай в интервью Boston Globe сказал, что восстановление разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Айзеи Томаса может занять четыре месяца, если его бедро будет прооперировано.

«В таких случаях восстановление занимает около трёх-четырёх месяцев. Иногда это занимает больше времени, но, как правило, три месяца. Я делал операции высококлассным спортсменам, которые восстанавливались ещё быстрее», – сказал специалист.

Напомним, что Томас получил травму в минувшем регулярном сезоне, а в плей-офф усугубил её. В итоге разыгрывающий сумел принять участие лишь в двух матчах финала Восточной конференции.

Стивен Эй Смит: травма Айзеи Томаса может стать проблемой для «Кливленда»
Источник: Boston Globe Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Айзея Томас - игрок
Новости. Баскетбол
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