Айзея Томас может пропустить до четырёх месяцев в случае операции

Хирург Дерек Очиай в интервью Boston Globe сказал, что восстановление разыгрывающего защитника «Кливленд Кавальерс» Айзеи Томаса может занять четыре месяца, если его бедро будет прооперировано.



«В таких случаях восстановление занимает около трёх-четырёх месяцев. Иногда это занимает больше времени, но, как правило, три месяца. Я делал операции высококлассным спортсменам, которые восстанавливались ещё быстрее», – сказал специалист.



Напомним, что Томас получил травму в минувшем регулярном сезоне, а в плей-офф усугубил её. В итоге разыгрывающий сумел принять участие лишь в двух матчах финала Восточной конференции.

Стивен Эй Смит: травма Айзеи Томаса может стать проблемой для «Кливленда»