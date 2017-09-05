Елевич: игра с Латвией покажет потенциал сборной России

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что матч с Латвией определит возможности сборной России на Евробаскете-2017.

«Я вижу, что все игроки, которые выходят на площадку, приносят пользу, и вижу, что команда играет. Главное, чтобы команда верила в успех. Завтра нас ждёт довольно интересная игра с Латвией – она покажет потенциал, которым мы располагаем. Латвия – приличная и задиристая команда.



С турками мы вытащили игру за счёт характера, благодаря подстраховке не позволяя забивать сопернику. У того были три игрока, которые могли решить матч в свою пользу. С сербами ребята также бились до конца, тот же Швед всё отдавал в обороне, что редко можно увидеть. Заслугой игры команды и тренерского штаба стало то, что сборная сумела сохранить небольшой разрыв в счёте.



Победа была важна, пускай она была бы добыта с тяжелыми последствиями. Очень хорошей была ротация в защитных действиях, не говоря уже о нападении», – приводит слова Елевича ТАСС.