Соколовский: заслуга Базаревича в том, что под него в сборную РФ пошли игроки

Ассистент главного тренера мужской сборной России Борис Соколовский рассказал о принципах работы Сергея Базаревича с национальной командой.



«Он и игрок, и тренер-наставник. Если ситуация зашла в тупик, он готов выслушать игроков и даже принять их мнение. В целом Сергей – сторонник системного подхода в планировании и проведения тренировок, подготовки к играм. Но главное, он очень много работает, переваривает море информации. Поэтому стараюсь не грузить его лишней информацией, которая вроде может казаться ценной, но на самом деле на данный момент не нужна.



Считаю, одна из важнейших заслуг нашего главного тренера заключается в том, что под него пошли игроки. Это очень важно. Более того, у нас нет конфликтов интересов. Есть некоторые трения, шероховатости – рабочие моменты, которые тренерский штаб решает. Самое главное, что в команде собраны игроки выдающиеся и по российским меркам, и по европейским. При этом все относятся к тренеру с уважением и стараются выполнить его установки», — приводит слова Соколовского «Российская газета».