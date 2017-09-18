Путбэк-данк Мозгова вошёл в топ-10 моментов Евробаскета

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал топ-10 моментов завершившегося Евробаскета. В число самых эффектных эпизодов вошёл и путбэк-данк центрового сборной России Тимофея Мозгова, который он забил в матче с командой Бельгии.

Третье место рейтинга досталось защитнику сборной Словении Луке Дончичу, который завершил собственный проход через всю площадку эффектным данком. Второе место у форварда команды Латвии Кристапса Порзингиса, также исполнившего красивый путбэк-данк в матче с бельгийцами.

Лучшими же моментом турнира признан красивый данк форварда сборной Германии Даниэля Тейса, который он вколотил в кольцо сборной Франции в матче 1/8 финала.

Топ-10 моментов Евробаскета можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.