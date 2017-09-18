Базаревич определится с будущим после переговоров с Кириленко

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич, заявил, что пока не принял решение о будущем. Сделать это он собирается после встречи с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

«Понятия не имею, когда появится информация о моём будущем. Все зависит от того, когда состоится наш разговор с президентом федерации. Дату мы не намечали, у всех есть телефоны». По словам тренера сборной, команде для завоевания медалей на Евробаскете-2017 не хватило везения.

«Сейчас чувствую опустошение и лёгкое разочарование, потому что не смогли завоевать медали. Команда боролась за призовые места, но, к сожалению, может, не хватило удачи, может, какие-то объективные обстоятельства. Мы ехали занимать не четвёртое место», — приводит слова Базаревича ТАСС.