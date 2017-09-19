Первый матч квалификации к ЧМ-2019 сборная России проведёт в Нижнем Новгороде

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о календаре сборной России во время матчей отборочного цикла к чемпионату мира — 2019. По его словам, руководство федерации сделает всё возможное, чтобы команда проводила домашние матчи в разных городах страны.

«Первый домашний матч проведём в Нижнем Новгороде. У нас задача сделать так, чтобы сборная играла в как можно большем количестве городов. По февральскому окну пока не знаю, но думаю, что это будет Москва или Московская область. В летнее окно с Францией сыграем, скорее всего, в Краснодаре», — сказал Кириленко в программе «Все на матч».

На первом этапе отборочного цикла к мировому первенству сборная России сыграет в группе с командами Бельгии, Франции и Боснии и Герцеговины. На этой стадии квалификации в следующий раунд выходят три команды.

Первый домашний матч сборной России состоится 27 ноября с бельгийцами. В феврале россияне сыграют с боснийцами, а уже 2 июля в Россию приедет сборная Франции.