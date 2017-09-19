Драгич подтвердил уход из сборной

Словенский защитник Горан Драгич всё же завершит карьеру в национальной сборной. Перед стартом Евробаскета Драгич заявлял, что это будет последний турнир в его международной карьере, хотя по ходу турнира баскетболист уточнял, что при определённых обстоятельствах может остаться в сборной.

Теперь же Драгич объявил, что принял решение покинуть ряды словенской команды.

«Я достиг того, чего хотел. Я выиграл золото, и это самое правильное время, чтобы проститься со сборной», — приводит слова игрока The Score.

Горан Драгич по итогам Евробаскета получил титул MVP континентального первенства. В финальном матче турнира с сербами он набрал 35 очков, а также совершил 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.

Драгич признан MVP Евробаскета-2017