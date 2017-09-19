Кириленко: не будем специально натурализовать игроков для сборной России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о натурализации игроков для сборной России.



«По натурализации игроков у меня позиция простая: мы не будем никого специально натурализовать для сборной России. Если у нас вдруг будет человек, который будет жить в России, а также играть у нас и при этом разделять все наши ценности, тогда такой вариант возможен. Но специально искать игроков мы не будем. Я не стану этим заниматься. По правилам можно натурализовать всего одного человека. Лично я считаю, что один игрок никак не решит игру. Поэтому не нужно преувеличивать ценность натурализации», — сказал Кириленко в эфире «Спорт FM».