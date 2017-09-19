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Базаревич останется на посту наставника мужской сборной России по баскетболу

19 сентября 2017, вторник. 23:32 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил о достижении принципиальной договоренности с Сергеем Базаревичем о том, что тот продолжит возглавлять мужскую сборную России.

«Мы не обсуждали контрактную историю. Обсуждали желание работать с командой дальше. Меня волновало только одно: в интервью после Евробаскета Базаревич сказал, что хочет закончить. Для меня же было важным услышать, что Сергей Валерьянович хочет продолжать работу со сборной.

Принципиальное согласие его есть. Мы проговорили множество моментов. Каким видим наш состав в будущем, какой должна быть философия команды, куда, собственно, мы вообще идем. Очень хорошо поговорили о завершившемся турнире. И сошлись во мнении, что важнее всего сейчас – построить правильный фундамент. За два года совместной работы удалось выстроить правильное отношение к сборной. Чтобы игроки правильно воспринимали свою роль, когда приезжают в главную команду страны. Мы создаём большой прецедент для следующих поколений. Будут они играть успешно или нет – второстепенный вопрос. Он, конечно, важный, и мы всё будем для этого делать. Но чтобы ребята приходили в команду с пониманием того, что они делают нечто большее, что закладывают интерес к нашему виду спорта и подают пример молодёжи.

У меня и не было никаких сомнений в желании Базаревича работать со сборной после такого успешного турнира. Да и он прекрасно понимает, что были сделаны только первые шаги и необходимо продолжать развивать нашу сборную дальше.

Также был очень рад услышать, что Базаревич хочет иметь возможность контролировать наши резервные сборные. Я ждал, когда он мне об этом скажет. Считаю, очень важно, когда главный тренер сборной изучает ситуацию глубже, заботится о будущих рабочих кадрах, а не просто собирает лучших на данный момент игроков. В этом вопросе мы максимально открыты и обязательно будем помогать. Впереди олимпийский цикл, и необходимо потихоньку начинать наигрывать молодых ребят.

А все технические моменты по контракту — срок, детали – будем обсуждать на новой встрече, во второй половине этой недели», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Андрей Кириленко Сергей Базаревич
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