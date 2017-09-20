Б. Лопес может пропустить часть предсезонной подготовки из-за проблем со спиной

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Брук Лопес может пропустить часть предсезонной подготовки из-за проблем со спиной. Об этом сообщил журналист Orange County Register Билл Орам.



Напомним, что минувшим летом «Бруклин Нетс» обменял Лопеса и 27-й пик драфта-2017 на центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего защитника Д’Анджело Расселла.



В сезоне-2016/17 Брук принял участие в 75 матчах. 29-летний центровой набирал по 20,5 очка, собирал по 5,4 подбора, отдавал по 2,3 передачи, а также совершал по 1,7 блок-шота и 0,5 перехвата за 29,6 минуты в среднем за игру.

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