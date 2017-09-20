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Лиллард: я не пойду по стопам Олдриджа или Дюранта

20 сентября 2017, среда. 22:32 Баскетбол

Защитник «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьен Лиллард дал понять, что не намерен покидать родную команду ради возможности побороться за звание чемпиона.

«Я не поступлю так, как поступили Ламаркус Олдридж или Кевин Дюрант. Я не собираюсь ни к кому присоединяться ради борьбы за титул. Единственный вариант, при котором я бы мог уйти, — тот, когда это не будет зависеть от меня, но я не думаю, что такое произойдёт», — цитирует Лилларда SLAM Online.

Лиллард выступает за «Портленд» на протяжении всей карьеры в НБА. В минувшем регулярном чемпионат он провёл 75 поединков, набирая в них 27 очков, совершая 4,9 подбора и выполняя 5,9 передачи в среднем.

Источник: SLAM Online Сообщить об ошибке
Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмьен Лиллард Кевин Дюрант Ламаркус Олдридж
Новости. Баскетбол
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