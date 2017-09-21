Макмиллан: Лэнс Стивенсон начнёт сезон в качестве шестого игрока

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Нэйт Макмиллан рассказал, какую отвёл роль Лэнсу Стивенсону в начале предстоящего сезона. По словам наставника команды, атакующий защитник начнёт играть не в стартовой пятёрке.



«Надеюсь, он сможет адаптироваться к этой роли. Шестой человек — это как игрок стартовой пятёрки. И он может быть тем парнем, который может сделать многое со второй группой с его способностями управляться с мячом и набирать очки. Он неэгоистичный игрок», — цитирует Макмиллана официальный сайт «Индианы».