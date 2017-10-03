17 очков Олдриджа не помогли «Сан-Антонио» избежать поражения в Сакраменто

«Сан-Антонио Спёрс» уступил «Сакраменто Кингз» в выездном предсезонном матче. Игра в Калифорнии завершилась со счётом 100:106. В первой половине встречи соперники показали равную игру, в третьей четверти гости выглядели предпочтительней, но проиграли четвёртую четверть с разницей в семь очков.



По 17 очков набрали нападающий «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж и разыгрывающий «Сакраменто» Фрэнк Мейсон. В составе гостей 41 минуту на паркете провёл Пау Газоль, но не забил ни одного очка.



НБА. Предсезонный матч

«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 106:10 (32:26, 26:27, 25:31, 23:16)

«Сакраменто»: Мейсон (17 + 6 подборов), Фокс (16), Лябисье (15), Хилд (12)

«Сан-Антонио»: Олдридж (17), Миллз (11).