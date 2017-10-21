Болл: стоит плохо сыграть в следующем матче, и меня снова назовут бездарностью

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл пояснил причины существенного различия в своих показателях между первым и вторым матчами в НБА.



«Меня и раньше критиковали за то, что я не сразу вхожу в игровой ритм. Такое уже было в Летней лиге и до того. Я привык к этому. Знаю, что мнение обо мне будет меняться от поединка к поединку. Так что стоит мне сыграть неудачно в следующей встрече, как меня снова назовут бездарностью. Но я не реагирую на это», – цитирует Болла ESPN.



В первом матче в НБА Болл записал в актив три очка, девять подборов и четыре передачи, а во втором – 29 очков, 11 подборов и девять передач.