Руди Гобер: думаю, Лавар Болл – очень хороший отец

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер считает, что отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар хорошо справляется со своими семейными обязанностями.



«Лавар Болл приковал к себе внимание всего мира. Думаю, именно этого он и хотел. Все попались на его удочку. Но мы не знаем, как он на самом деле обращается со своими детьми. Нам известно только, каков Лавар перед телекамерами. А мне он кажется очень хорошим отцом. По-моему у всех его детей дела идут хорошо», – передаёт слова Гобера Salt Lake Tribune.