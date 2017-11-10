Болл: мне нужно продолжать бросать

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл прокомментировал критику, которой он подвергается за низкий процент реализации. Баскетболист уверяет, что это не оказывает на него давления и никак на него не влияет.

«Если честно, то мне всё равно. Я знаю, что должен продолжать бросать и прогрессировать каждую игру», — приводит слова баскетболиста ESPN.

Лонзо Болл проводит дебютный сезон в НБА. В регулярном чемпионате в его активе 12 поединков, в которых он набирает в среднем 8,9 очка, совершает 6,4 подбора и раздаёт 6,9 передачи. Процент реализации Болла с игры составляет 29,2 %.