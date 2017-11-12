Кириленко: такие лёгкие победы, как над Албанией, не приносят большой пользы

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы женской сборной России над Албанией (122:37) в отборочном матче к Евробаскету-2019. По мнению функционера, такие матчи не приносят команде большой пользы.

«Конечно, такие лёгкие победы не приносят сборной большой пользы. Я даже не исключаю, что тренировочная игра между «белыми» и «синими» оказалась бы более выгодной. Но в то же время каждая команда, и Албания не исключение, имеет право выступать в отборе к Евробаскету и встречаться с сильными европейскими сборными.

Думаю, что албанские болельщики получили удовольствие от игры нашей национальной команды. Хотя уровень соперников на сегодняшний день, бесспорно, несопоставим", — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Женская сборная России в матче с Албанией установила два рекорда