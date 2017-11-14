Евгений Гомельский примкнул к движению Putin Team

Титулованный баскетбольный тренер Евгений Гомельский стал участником общественного движения Putin Team, созданного хоккеистом сборной России Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина.



«Впервые в истории нашей страны президентом является человек, который с большим уважением относится к спорту, любит его и очень серьёзно поддерживает наших спортсменов. К тому же Владимир Путин сам испытал, что значит добиться звания мастера спорта. Так что я с большим уважением отношусь к идее Саши Овечкина, которого очень хорошо знаю — я долгое время тренировал его маму Татьяну Овечкину, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу. На мой взгляд, в сложившейся ситуации спортсмены не должны оставаться в стороне. Нам надо искренне поддержать своего президента», — рассказал Гомельский, слова которого приводит издание «Известия».



Известный тренер намерен в ближайшее время организовать товарищеский баскетбольный матч в поддержку президента России.



К Putin Team уже примкнули хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук и Евгений Малкин, сборная по художественной гимнастике во главе со своим президентом и тренером Ириной Винер-Усмановой, а также форвард баскетбольного ЦСКА Виталий Фридзон, заслуженный тренер России Валерий Газзаев и гроссмейстер Сергей Карякин.