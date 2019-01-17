Воронцевич: «Бавария» обладает глубоким составом и габаритами

Форвард баскетбольного ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с немецкой «Баварией» в рамках Евролиги.



«Бавария» – хорошая команда, обладающая глубоким составом и габаритами. Они умеют разнообразно атаковать, здорово обороняются, потому, думаю, игра будет сложной. Надеюсь, на трибунах соберётся много болельщиков, которые помогут нам использовать преимущество домашней площадки», – сказал Воронцевич официальному сайту ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Бавария» состоится сегодня, 17 января, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ранее о матче высказался главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, а также другой баскетболист столичного клуба Кайл Хайнс.