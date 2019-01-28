Димитрис Итудис вышел на первое место по количеству побед в Единой лиге ВТБ

Благодаря победе ЦСКА над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ вчера, 27 января, со счётом 101:61 (23:16, 20:11, 28:15, 30:19) главный тренер московской команды Димитрис Итудис единолично вышел на первое место в истории Единой лиги ВТБ по количеству побед — на счету греческого специалиста уже 141 победа, сообщает официальный сайт турнира.



Греческий наставник обошёл Евгения Пашутина, на счету которого 140 побед. Замыкает тройку самых побеждающих тренеров лиги Василий Карасёв со 122 победами.



Из действующих тренеров лиги ближайшим преследователем Итудиса является вернувшийся в «Химки» Римас Куртинайтис, на его счету 102 победы.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.