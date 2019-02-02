Итудис: в матче с «Локо» ЦСКА должен быть внимательным до последней минуты

Завтра, 3 февраля, в Москве состоится один из центральных поединков тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — ЦСКА встретится с «Локомотивом-Кубань». Ожиданиями от противостояния команд поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис.

«У нас это третий матч за пять дней. Мы с большим уважением относимся к «Локомотиву» — хорошая, качественная команда, показывающая баскетбол высочайшего уровня. От нас требуется быть внимательными с первой до последней минуты, потому что соперники — настоящие бойцы, которые никогда не сдаются. Они обладают «глубиной» на каждой позиции, опытом и атлетизмом, и нам нужно противостоять их энергии и бойцовскому духу», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.