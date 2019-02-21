Ирвинг: должен был извиниться перед Джеймсом, чтобы двигаться дальше

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг рассказал, почему решил позвонить форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

Ранее Ирвинг сказал, что извинился перед Джеймсом за поведение во время совместных выступлений за «Кливленд Кавальерс».

«Не сожалею ни о каком принятом мною решении. Не сожалею по поводу плана идти собственным путём или о том, чего хочу от баскетбольной карьеры. Для меня это извинение было шагом вперёд, просто чтобы я мог двигаться дальше в жизни», — приводит слова Ирвинга ESPN.

В нынешнем сезоне Кайри набирает 23,6 очка, отдаёт 6,9 передачи, собирает 4,9 подбора, а также совершает 1,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 32,5 минуты в среднем за игру.

«Бостон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.