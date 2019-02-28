Томас: все команды Евролиги научились играть против Шведа

Баскетболист «Химок» Малькольм Томас рассчитывает на то, что с возвращением в строй травмированного Алексея Шведа результаты подмосковной команды улучшатся.

«Конечно, мы ждём возвращения Шведа, и я надеюсь, что именно так всё и будет. Думаю, с ним мы точно станем играть лучше, потому что он наш лучший игрок, лучший шутер Европы. Когда Швед на площадке, другая команда просто обязана уделять ему внимание.

В то же время он стягивает на себя несколько игроков и ищет передачами открытых партнёров, которые могут бросать без сопротивления. Это всем придаёт уверенности, к тому же с его возвращением у нас будет лучше двигаться мяч, что нам очень поможет. Если сравнить начало прошлого сезона и этого, то по сравнению с нашей прошлой европейской кампанией все команды научились играть против Шведа», — сказал Томас пресс-службе «Химок».