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Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от поражения в матче с «Олимпией»

Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от поражения в матче с «Олимпией»
Баскетбол / Евролига

«Химки» проиграли домашний матч 24-го тура Евролиги «Олимпии Милан». Команда из Московской области уверенно начала встречу и повела в первой четверти с разницей в 5 очков — 25:20. К большому перерыву преимущество хозяев возросло до 9 очков — 54:45. В третьем игровом отрезке на паркете шла уже равная борьба, и к последней четверти счёт на табло был 73:65 в пользу «Химок».

Но заключительную десятиминутку подопечные Куртинайтиса начали провально, набрав за 6 минут 3 очка и позволив сопернику набрать 18 баллов. Благодаря рывку гости вышли вперёд, и, невзирая на все дальнейшие старания «Химок», миланцы победу уже не упустили — 90:88.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. У гостей 16 очков набрал Майк Джеймс.

Евролига. 24-й тур
28 февраля 2019, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
88 : 90
(25:20, 29:25, 19:20, 15:25)
Олимпия Милан
Милан, Италия
Химки: Швед - 23, Томас - 17, Крокер - 15, Дженкинс - 15, Моня - 8, Микки - 6, Маркович - 2, Зубков - 2, Вяльцев, Зайцев, Губанов, Кадошников
Олимпия Милан: Джеймс - 16, Мицов - 15, Тарчевски - 15, Нанналли - 13, Джерреллс - 11, Кузминскас - 9, Недович - 7, Брукс - 4, Делла Валле, Чинчиарини, Бернс, Омич
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