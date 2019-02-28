Дабл-дабл Шведа не спас «Химки» от поражения в матче с «Олимпией»

«Химки» проиграли домашний матч 24-го тура Евролиги «Олимпии Милан». Команда из Московской области уверенно начала встречу и повела в первой четверти с разницей в 5 очков — 25:20. К большому перерыву преимущество хозяев возросло до 9 очков — 54:45. В третьем игровом отрезке на паркете шла уже равная борьба, и к последней четверти счёт на табло был 73:65 в пользу «Химок».

Но заключительную десятиминутку подопечные Куртинайтиса начали провально, набрав за 6 минут 3 очка и позволив сопернику набрать 18 баллов. Благодаря рывку гости вышли вперёд, и, невзирая на все дальнейшие старания «Химок», миланцы победу уже не упустили — 90:88.

Самым результативным в составе «Химок» стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. У гостей 16 очков набрал Майк Джеймс.