Итудис: у «Химок» перед матчем с ЦСКА был лишний день на подготовку

Завтра, 4 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ пройдёт матч лидеров турнирной таблицы — «Химки» примут ЦСКА. В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис, подчеркнувший, что соперники получили на подготовку к игре на один день больше.

«Нам противостоит наш главный соперник в турнире, у которого был лишний день на подготовку и который обошёлся без перелётов на прошедшей неделе. У нас было меньше времени, к тому же предстоит распределить нагрузку, но мы знаем, как это сделать. Как я сказал, это важное противостояние. «Химки» – талантливая команда, мы хорошо друг друга знаем, так что будем концентрироваться на собственном плане на игру», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.