Дабл-дабл Голдена не помог «Автодору» в матче с «Вюрцбургом»

Саратовский «Автодор» на домашней площадке уступил немецкому «Вюрцбургу» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА.



Встреча началалсь в равной борьбе с небольшим преимуществом саратовчан — к первому перерыву они повели с разницей в одно очко. Во второй четверти ситуация не изменилась — «Автодор» был немного сильнее оппонентов и увеличил отрыв к большому перерыву до трёх баллов.



Однако решающей в матче стала третья четверть, в которой саратовчане немного сдали позиции и уступили соперникам с разницей в шесть очков, что позволило «Вюрцбургу» не только отыграться, но и выйти вперёд. Четвёртая и заключительная десятиминутка закончилась ничейным исходом. Итоговый счёт встречи — 79:76 в пользу немецкой команды.



В составе саратовчан отличился Трэй Голден, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. В составе гостей 15 очков набрал Хавьер Кукс.