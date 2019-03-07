Вухерер: преимущество в 3 очка перед ответным матчем не значит ничего

Главный тренер «Вюрцбурга» Денис Вухерер прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Автодором» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы ФИБА.



«Я очень доволен результатом. В защите мы хорошо действовали на протяжении всех 40 минут. В нападении у нас еще много над чем предстоит работать. Теперь нам следует лучше сыграть дома, чего я с нетерпением жду. Когда две очень сильные команды встречаются друг с другом, преимущество в три очка перед ответным матчем ничего не значит», — приводит слова Дениса Вухерера официальный сайт саратовской команды.



Встреча завершилась со счётом 79:76 в пользу немецкого коллектива. Ответный матч стадии 1/8 финала Кубка Европы ФИБА между «Автодором» и «Вюрцбургом» пройдёт в Германии 13 марта.