Керр: мы задолжали кое-что болельщикам «Голден Стэйт» и самим себе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр надеется, что команда сильно проведёт концовку регулярного чемпионата, особенно в матчах на своей площадке.



«Мы слишком часто подводили наших болельщиков, выступая на домашней арене в нынешнем сезоне. Особенно во встречах с сильными соперниками, которые показывали по национальному телевидению. Последние два дня мы говорили с командой о наших целях и обсуждали, ради чего мы играем. Я думаю, что мы задолжали кое-что самим себе и нашим болельщикам. Особенно тем, которые приходят на наши домашние встречи. Мы должны показать им лучший баскетбол. У нас были неудачные отрезки, но ещё остаётся прекрасная возможность завершить регулярный чемпионат на мажорной ноте и отлично выступить в плей-офф», – цитирует Керра ESPN.

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