Савович: отправимся в Петербург, чтобы сражаться и показать свою лучшую игру

Форвард «Автодора» Борис Савович рассказал о предстоящем выездном матче с «Зенитом». По словам Савовича, команда рассчитывает продлить победную серию в Единой лиге ВТБ.



«В этой части сезона каждый матч является решающим. И каждый из нас осознает, насколько важно продлить победную серию в Лиге ВТБ. После поединка с «Вюрцбургом» мы провели несколько хороших тренировок и, полагаю, хорошо подготовились к «Зениту».



Если хотим побеждать такие большие команды, как «Зенит», то должны мощно действовать на протяжении всех 40 минут, особенно в защите. Нам также не следует позволять им играть в свой баскетбол. Мы отправимся в Санкт-Петербург, чтобы сражаться и показать нашу лучшую игру», — приводит слова Савовича официальный сайт саратовской команды.