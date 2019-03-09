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Плаза: помним, что в Саратове «Зенит» проиграл

Плаза: помним, что в Саратове «Зенит» проиграл
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от домашней игры Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«Автодор» — очень хорошая команда. Помним, что в Саратове «Зенит» проиграл. Это вторая команда по результативности в Единой лиге ВТБ, очень бросающая команда, она находится в тройке лучших по этому показателю. В их составе играет лучший ассистент всей лиги. Саратовцы хороши в игре на периметре, не боятся бросать.

Последние два матча мы проиграли в овертайме, в одно и два очка. Несмотря на то что у нас до сих пор есть проблемы с травмами, я доволен работой на тренировках. Считаю, мы заслуживаем вернуться на победный путь», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.

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