Плаза: помним, что в Саратове «Зенит» проиграл

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от домашней игры Единой лиги ВТБ с «Автодором».



«Автодор» — очень хорошая команда. Помним, что в Саратове «Зенит» проиграл. Это вторая команда по результативности в Единой лиге ВТБ, очень бросающая команда, она находится в тройке лучших по этому показателю. В их составе играет лучший ассистент всей лиги. Саратовцы хороши в игре на периметре, не боятся бросать.



Последние два матча мы проиграли в овертайме, в одно и два очка. Несмотря на то что у нас до сих пор есть проблемы с травмами, я доволен работой на тренировках. Считаю, мы заслуживаем вернуться на победный путь», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.