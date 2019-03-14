Куртинайтис: искали центрового, поскольку у нас всё держится на честном слове

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с центровым Дмитрием Соколовым.

«Мы искали пятого номера, потому что в данный момент у нас всё держится на честном слове, и если один из больших ломается, как случилось с Микки, возникают конкретные проблемы. Рассматривали разные предложения и игроков. И здесь возник вариант с Соколовым, который сейчас полностью здоров, залечил свою травму, но, правда, не играл полгода.

Понятно, что он не будет на площадке по сорок минут, но выставить его на несколько минут против соперника, у которого есть высокие большие, мы можем. Его нужно подготовить, и мы специально для Димы разработали двухнедельную программу на физику, чтобы он мог начать с нами тренироваться.

Думаю, вариант с Соколовым хороший, потому что он уже играл в «Химках» и имеет российский паспорт, что существенно в Лиге ВТБ. Надеюсь, что в его лице мы хотя бы на короткое время найдём сильного игрока под кольцо, который сможет подобрать и защититься против пятых номеров», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».