Кириленко — о жеребьёвке ЧМ: нормальная группа, нам по силам пройти дальше

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от итогов жеребьёвки группового этапа чемпионата мира, отметив, что национальной команде России будет вполне по силам преодолеть этап первой групповой стадии турнира.

«Нормальная группа. Нам абсолютно по силам пройти дальше. Все соперники – сбалансированные команды, с разных континентов и исповедующие разные стили баскетбола. Аргентина – очень опытная сборная. С прекрасными традициями, олимпийский чемпион 2004 года. Знает, как играть, как вести себя в тяжёлые моменты. В общем, крайне серьёзный соперник.



Нигерия – очень африканская команда. Сильная, прыгучая, атлетичная. С ней ни в коем случае нельзя играть в «бей-беги». Физически не позволит ничего сделать. Необходимо действовать спокойно, выдержанно и наказывать за ошибки. Наверняка в этой игре сборная России столкнётся с прессингом.



Корея – вообще в другую сторону. Очень бегущая и бросающая команда. Если в этот день начнёт попадать, остановить её будет крайне сложно. Тем не менее по общему уровню мы повыше как минимум двух последних сборных. У нас достаточно опытная команда, которая должна выходить в следующий раунд», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.