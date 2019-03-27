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Бош: фанаты «Хит» вдохновили меня вернуться на площадку, они дали мне мотивацию

Бош: фанаты «Хит» вдохновили меня вернуться на площадку, они дали мне мотивацию
Баскетбол / НБА

Бывший форвард «Майами Хит» Крис Бош во время церемонии поднятия его игрового номера под своды арены флоридского клуба поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Когда я терпел неудачу, когда проходил через разные вещи, вы, ребята, научили меня, как приходить в себя. Спасибо.

Письма болельщиков вдохновили меня вернуться на площадку. Вы дали мне мотивацию ходить по комнате в самые тяжёлые дни, когда у меня не было сил. Меня поднимали, когда я падал. Вот что для меня значит «Майами».

Сегодня чувствую себя прекрасно. Я счастлив и здоров. Взволнован в преддверии начала жизни вне баскетбола», — приводит слова Боша ESPN.

Крис выступал за «Хит» с 2010 по 2017 год. Игрок был вынужден завершить карьеру из-за проблем со свёртыванием крови. В составе флоридского клуба форвард дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013).

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