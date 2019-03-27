Бош: фанаты «Хит» вдохновили меня вернуться на площадку, они дали мне мотивацию

Бывший форвард «Майами Хит» Крис Бош во время церемонии поднятия его игрового номера под своды арены флоридского клуба поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Когда я терпел неудачу, когда проходил через разные вещи, вы, ребята, научили меня, как приходить в себя. Спасибо.

Письма болельщиков вдохновили меня вернуться на площадку. Вы дали мне мотивацию ходить по комнате в самые тяжёлые дни, когда у меня не было сил. Меня поднимали, когда я падал. Вот что для меня значит «Майами».

Сегодня чувствую себя прекрасно. Я счастлив и здоров. Взволнован в преддверии начала жизни вне баскетбола», — приводит слова Боша ESPN.

Крис выступал за «Хит» с 2010 по 2017 год. Игрок был вынужден завершить карьеру из-за проблем со свёртыванием крови. В составе флоридского клуба форвард дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013).