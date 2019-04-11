Брайант — Уэйду: добро пожаловать в клуб кресла-качалки

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант отреагировал на завершение карьеры защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Дуэйн, поздравляю с великой карьерой. Ты стильно завершил её, брат. Добро пожаловать в клуб кресла-качалки», — написал Брайант на своей странице в «Твиттере».

Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал 3 чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.

В нынешнем сезоне 37-летний баскетболист набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, собирал 4,0 подбора, а также совершал 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за игру.

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